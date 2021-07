Echte liefde of ook uit op haar geld? Dit is spierbundel Sam Asghari, de vriend van Britney Spears

Celebrities Vierde slachtof­fer dient klacht in tegen Marilyn Manson: “Ik denk niet dat ik me ooit nog 100% veilig zal voelen”

1 juli Het ziet er niet goed uit voor Marilyn Manson (52). Drie ex-vriendinnen van de zanger klaagden hem al aan voor onder meer verkrachting en seksueel misbruik en daar is nu nog een vierde, officiële aanklacht bijgekomen. Model Ashley Smithline (36), die in het verleden een relatie had met Manson, verklaarde eerder al dat ook zij een slachtoffer was geworden van de zanger, maar diende deze week pas echt een klacht in bij de politie.