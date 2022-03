Echte klap of in scène gezet? Hevige ruzie tussen Will Smith en Chris Rock lijkt geen opgezet spel te zijn

CelebritiesDrama op de 94ste editie van de Oscars. De awarduitreiking werd volledig overschaduwd door een hevige ruzie tussen Will Smith (53) en Chris Rock (57). Smith verkocht Rock een rake klap en schold hem uit nadat de presentator een mop maakte over Jada Smith, de echtgenote van de acteur. Dé vraag die op ieders lippen rust: gaat het om een echte klap of is het hele voorval in scène gezet?

Het was een bewogen editie van de Oscars. Vanochtend (onze tijd) zorgden acteur Will Smith, die genomineerd was voor zijn rol in ‘King Richard’, en Oscar-presentator Chris Rock namelijk voor een heuse rel. Toen die laatste op het podium een grapje maakte over het “‘GI Jane’-kapsel” van Jada Pinkett-Smith, de echtgenote van Will, brak de hel los. “Hou de naam van mijn vrouw uit jouw fucking mond”, schreeuwde Will Smith presentator Chris Rock maar liefst twee keer toe. Smith liep daarnaast ook het podium op om Rock een klap te verkopen. Die laatste was duidelijk even van zijn melk, maar reageerde vervolgens met: “Wauw, dit wordt de meest spraakmakende nacht in de geschiedenis van de Oscars.”

Niets aan de hand

Het incident is ondertussen ook hét gespreksonderwerp van de dag. Op sociale media doken er al honderden memes op over het vooral. Daarnaast deden ook heel wat andere beroemdheden een uitspraak over de ruzie. Maar de vraag die op ieders lippen rust, is natuurlijk of de klap echt was of juist in scène gezet? Niet veel later deed Will Smith namelijk of er niets aan de hand was. De acteur verscheen samen met zijn vrouw Jada en zijn kinderen al lachend op de afterparty van de Oscars. Verschillende journalisten probeerden te vragen aan Will hoe hij zich voelde na het incident met Chris Rock, maar daar gaf de acteur geen gehoor aan.

Bekijk hier: Will Smith verschijnt al lachend op de afterparty van de Oscars

De kans dat het effectief om een ingestudeerde grap gaat, is echter heel klein. Kort na het incident werd de uitzending enkele minuten stopgezet. In de Amerikaanse uitzending van de awardshow werd de conversatie ook weggebiept, waardoor de internationale media zich meteen op het voorval stortten. Op sociale media circuleerden daarnaast al snel foto’s van diverse sterren in shock op het moment dat het gebeurde. Een journalist van ‘The Hollywood Reporter’, die aanwezig was in de zaal, liet op Twitter weten dat Smith na het incident nog steeds in tranen was. Tijdens de eerste reclamepauze die erop volgde, zouden Denzel Washington en Tyler Perry naar hem en zijn vrouw toe zijn gekomen om hen te troosten. Daarnaast richtte ook Bradley Cooper zich tot Will. Op foto’s is te zien hoe hij z’n collega-acteur bemoedigend toespreekt en daarna omhelst.

Geen opgezet spel

Volgens kenners is het dan ook onwaarschijnlijk dat het om opgezet spel gaat, zeker gezien de onmiddellijke schade die de reputatie van Will opliep. “Dit was echt”, aldus filmjournaliste Aagje Vanthomme in een interview met VTM NIEUWS. “Wanneer hij na de klap nog eens verbaal uithaalt, zie je dat hij woedend is. Daarnaast was Chris Rock duidelijk erg geschrokken van de uithaal van Will Smith”. Dat de Oscar-presentator niet van plan is om klacht in te dienen, wijst er volgens Vanthomme op dat de klap wel degelijk echt was. Ook de reactie van de Academy Awards, die de situatie erg betreuren, doet blijken dat het niet om een ingestudeerde grap gaat.

Bovendien zou Smith er alle baat bij hebben om in statement aan te kondigen dat hij slechts onderdeel uitmaakte van de show. Maar ondanks de vele kritiek die hij nu krijgt, blijft zo’n statement uit. Ook in zijn overwinningsspeech gaf hij in tranen toe dat hij te ver is gegaan. Ondertussen is ook gebleken dat de grap over het kapsel van Jada aanvankelijk niet in het script stond. Een bron vertelde aan het Amerikaanse 'Us Weekly’ dat de mop in kwestie tijdens een eerdere repetitie niet te horen was. Daarnaast maakte de insider ook duidelijk dat Will Smith niet aanwezig was terwijl Chris Rock zijn presentatie aan het repeteren was.

