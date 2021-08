‘Dynasty’-ster ‘Dex Dexter’ overleden

Naders vrouw Jodi Lister liet via een woordvoerder weten ‘intens verdrietig te zijn’. “Met veel pijn in ons hart deel ik jullie mee dat onze geliefde Michael is overleden. We hebben samen 18 fantastische jaren gedeeld, waarin we veel honden tijdelijk hebben opgevangen en geadopteerd. Michael vond het geweldig om onlangs weer even contact te hebben met zijn voormalig ‘Dynasty’-collega’s, tijdens een bijeenkomst die zijn oud-collega Emma Samms organiseerde om geld in te zamelen voor onderzoek naar de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast werkte hij ook aan een boek over zijn leven en de verslavingen waarmee hij kampte tot aan zijn dood. Hij was een prachtig mens met veel talenten, ik ga hem vreselijk missen.”