Dylan, zoon van Wendy Van Wanten, en vriendin Bo zijn uit elkaar

In het begin van Dylans relatie met Bo had Wendy niet veel contact met haar schoondochter. Dat veranderde toen Wendy in 2017 korte tijd uit elkaar was met Frans. Dylan en Frans hadden in het verleden een moeilijke relatie. Wendy’s partner was zelfs de reden waarom Dylan afstand nam van zijn moeder. Maar dat veranderde dus op een gegeven moment. Bo werd zelfs ingeschakeld als een soort van assistente van Wendy. Ze konden het uitstekend vinden met elkaar.