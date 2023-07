Dwayne 'The Rock' Johnson steunt acteursbond met ongeziene donatie: nooit eerder stortte een individu zo’n groot bedrag

Ongezien

De acteursstaking in Hollywood is nu al een tijdje aan de gang. Duizenden acteurs legden het werk neer nadat onderhandelingen met grote studio’s op niets uitdraaiden. De gesprekken gingen voornamelijk over de inkomsten van de streamingdiensten en het gebruik van artificiële intelligentie in producties. Verder is er ook nog veel ontevredenheid over de pensioenregeling en de gezondheidszorg van de acteurs. Momenteel is het einde van de staking nog steeds niet in zicht. Als gevolg hebben er al verschillende shows vertraging opgelopen.