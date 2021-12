Dwayne Johnson beweert dat Vin Diesel hem gemanipuleerd heeft om terug te keren naar ‘Fast and the Furious’

CelebritiesBegin november deed Vin Diesel (54) op Instagram een emotionele oproep aan Dwayne Johnson (49). Hij wilde hun vete bijleggen en vroeg aan The Rock om terug te keren als Luke Hobbs in de laatste ‘Fast & Furious’-film. Deze laatste ging echter niet op zijn aanbod in. Johnson zelf beweert ondertussen dat Diesel hem zelfs gemanipuleerd heeft om terug te keren.

Dwayne Johnson heeft in het verleden al verschillende keren gezegd dat hij niet van plan is om terug te keren naar de franchise. In een interview met CNN vertelde de acteur dan ook dat het Instagram-bericht van Vin Diesel voor hem als een redelijk grote verrassing kwam. Volgens Johnson hadden ze namelijk met hun tweetjes al een privégesprek gehad over de hele situatie.

“In juni hebben Vin en ik nog contact gehad. Niet via sociale media, maar ik heb hem rechtstreeks gezegd dat ik niet van plan was om terug te keren naar de franchise.” Hij vervolgt: “Mijn reactie was kordaat, maar toch beleefd. Ik vertelde hem dat ik de cast altijd zou steunen en dat ik oprecht hoopte dat de franchise succesvol zou blijven. Maar de kans dat ik ooit ging terugkeren, was onbestaande”, klinkt het duidelijk in het interview.

Duidelijke afspraak

Dat Vin Diesel nu de emotionele kaart gespeeld heeft door zijn kinderen en de dood van hun overleden collega Paul Walker erbij te betrekken, is volgens Johnson overdreven. “Zijn laatste bericht op sociale media is een voorbeeld van zijn manipulatief gedrag. Laat je kinderen en Paul hierbuiten. We hebben hier maanden geleden al over gesproken en zijn tot een duidelijke afspraak gekomen.”

Johnson was naar eigen zeggen altijd al van plan om zijn rol in de franchise op een gracieuze manier af te sluiten. Door het gedrag van Vin Diesel komt dit volgens de acteur in het gedrang. “Maar ik wens mijn collega’s alleen maar het allerbeste voor dit volgende hoofdstuk.” Vin Diesel zelf heeft momenteel nog niet gereageerd op de uitspraken van zijn ex-collega.

