Duur, duurder, duurst: de Kardashian-trouwringen door de jaren heen

Kourtney Kardashian

De oudste zus van de Kardashian-clan heeft het langst moeten wachten op een ring, maar daar bracht Travis Barker afgelopen zondag verandering in. De Blink 182-drummer liet ‘All The Small Things’ achterwege en pakte het groots aan. Volgens Mike Fried, CEO van The Diamond Pro, zou Kourtney’s ring “meer dan 15 karaat zijn”, waardoor de waarde van het juweel op ongeveer 1 miljoen dollar wordt geschat. De verloving van Kourtney en Travis komt er nadat het koppel in januari 2021 begon te daten na een jarenlange vriendschap. Voor Kourtney is het haar eerste huwelijk. Ze was daarvoor jarenlang samen met haar ex Scott Disick, met wie ze samen ook drie kinderen heeft, maar de twee trouwden nooit.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zus Kim Kardashian gaf haar volgers op Instagram een glimp van de verlovingsring van Kourtney. © Instagram

Kim Kardashian

Kim Kardashian (40) is daarentegen geen onbekende op het gebied van trouwringen. Ze is niet een, niet twee, maar wel drie keer getrouwd. Haar eerste huwelijk was met muziekproducer Damon Thomas (51) van 2000 tot 2003 - de waarde van haar verlovingsring toen is niet geweten. Maar de ring die ex-basketballer Kris Humphries (36) haar gaf voor ze in 2011 in het huwelijksbootje stapten, is wél bekend. Onder het motto ‘diamonds are forever’, gaf hij Kim een joekel van een ring: maar liefst 20,5 karaat met een geschatte waarde van 2 miljoen dollar (ongeveer 1.7 miljoen euro). Niet dat dat een garantie was op een langdurig huwelijk, want na 72 dagen vroeg Kim alsnog de scheiding aan.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kris Humphries en Kim Kardashian met haar trouwring van 2 miljoen dollar aan haar vinger. © EPA

In 2012 vond Kim Kardashian opnieuw de liefde bij Kanye ‘Ye’ West (44). In 2014 vroeg de rapper de realityster ten huwelijk met een ovaal geslepen ring van 15 karaat, exclusief ontworpen door juwelendesigner Lorraine Schwartz - een favoriet van de sterren. Het prijskaartje kwam neer op 4 miljoen dollar (3,5 miljoen euro).

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kim Kardashian met haar trouwring van Kayne West © AP

Maar daar bleef het niet bij. In 2016 trakteerde Kayne zijn vrouw op een tweede, nog duurdere ring. De smaragd in de ring had een prijskaartje van 4,5 miljoen dollar (bijna 4 miljoen euro) en werd opnieuw ontworpen door Lorraine Schwartz. Helaas voor Kimye was dat ook een van de juwelen die werd gestolen toen Kim Kardashian werd overvallen in Parijs. Geen enkel juweel werd ooit nog teruggevonden. Kim werd wel eens gespot met een gelijkaardige ring op een fotoshoot, maar daarvan liet ze zelf weten dat het een replica was.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Trouwring nummer 2 © Getty Images for The Girls' Loun

Khloé Kardashian

Hoewel er vaak geruchten de ronde deden over een verloving met knipperlicht-lief Tristan Thompson (30), met wie Khloé Kardashian (37) samen een dochter heeft, is ze slechts één keer getrouwd: met Lamar Odom (41). De ring die de NBA-speler haar gaf, bevatte een vierkant geslepen diamant met een geschatte waarde van 850.000 dollar (730.000 euro). Het koppel trouwde in 2009 en documenteerde hun relatie in hun eigen spin-off show, ‘Khloé and Lamar’. In 2016 zetten ze een punt achter hun huwelijk.

Volledig scherm Lamar Odom en Khloé Kardashian © Photo News

LEES OOK