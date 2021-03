Duncan Laurence mocht aantreden in ‘The Today Show’: “Bizar wat voor impact zo’n ochtendshow uit Amerika heeft op de rest van de wereld”

Celebrities Piers Morgan kreeg doodsbe­drei­gin­gen na uitspraken over Meghan Markle

10:33 Piers Morgan (55) kreeg te maken met heel wat kritiek na zijn uitspraken over Meghan Markle (39). Even dreigde het ook uit de hand te lopen, want Morgan verklaart nu dat hij ondertussen een reeks doodsbedreigingen ontvangen heeft.