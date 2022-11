Dua Lipa maakt een duidelijk statement: “Ik treed niet op tijdens het WK in Qatar”

Toen bekend werd dat het WK voetbal zou doorgaan in Qatar, stelden velen zich meteen vragen. Er ontstond controverse omdat het Arabische land migranten slecht zou behandelen en de LGBTQ+-gemeenschap niet zou omarmen. En daar wil Dua Lipa niet mee geassocieerd worden. Nadat er gefluisterd werd dat ze het toernooi zou openen, stuurde ze de volgende boodschap de wereld in via Instagram. “Momenteel wordt er veel gespeculeerd dat ik zal optreden tijdens de openingsceremonie van het WK in Qatar. Ik zal niet optreden en ik ben ook nooit betrokken geweest bij enige onderhandelingen om dat te doen. Ik zal supporteren voor Engeland vanop afstand en ik kijk ernaar uit om Qatar te bezoeken wanneer het alle beloftes wat mensenrechten betreft, nakomt. Dat beloofden ze toen ze de kans kregen om het kampioenschap te organiseren.” De zangeres is lang niet de enige die een statement maakt rond het land. Rod Stewart onthulde recent nog dat hij één miljoen dollar aan zich voorbij liet gaan omdat hij niet in Qatar wil optreden.