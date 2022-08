Dua Lipa feest op Ibiza om 27ste verjaardag te vieren

Celebrities Laatste rustplaats van actrice Anne Heche bekendge­maakt

De laatste rustplaats van Anne Heche, de actrice die op 11 augustus overleden is aan haar verwondingen na een crash met haar auto, is bekendgemaakt. Heche werd op 18 augustus gecremeerd. De assen van de actrice zullen nu begraven worden in het Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles.

6:54