Dua Lipa draagt oorbellen van Belgische designer

Het gaat om de juwelen die ze in haar linkeroor draagt - te zien op de tweede en derde foto in het bericht. Het gaat om oorbellen van het juwelenmerk BARE, die ontworpen zijn door designer Dries Criel. De zangeres koos voor het model BRUTE Diamanti, die in verschillende uitvoeringen te koop is. Het gaat om een geometrisch juweeltje, bezet met diamanten. Voor één oorbel betaal je - afhankelijk van de uitvoering - zo'n 1.255 euro tot zo'n 3.000 euro.

Dua Lipa is niet de eerste die valt voor de prachtige juwelen van BARE. Ook Lady Gaga werd in 2019, op het New York Pride Weekend, gezien met een op maat gemaakte ring van het merk. Het juweeltje was handgemaakt en bestond uit 18-karaats goud, bezet met bruine diamant. De ring droeg het wereldberoemde House Of Gaga-logo aan de achterzijde.