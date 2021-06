Drugs, seks op tournee en het paus-incident: de strafste onthullingen uit de memoires van Sinéad O’Connor (deel 1)

In haar autobiografie hoopt Sinéad om de lezers ervan te overtuigen dat ze zoveel méér is dan ‘Sinéad de zangeres’. O’Connor, die tegenwoordig als Shuhada Sadagat door het leven gaat, heeft geen eenvoudig leven gehad. Dat komen we al in de proloog van haar boek te weten, waarin ze vertelt hoe ze op haar dertiende in een ‘heropvoedingsgesticht’ belandde. Haar vader kon na de scheiding niet voor haar zorgen en haar agressieve moeder nog minder. “Mijn vader zou zijn geld moeten terugkrijgen, want dat gesticht heeft duidelijk niks uitgehaald voor mij.” Dan maar naar een streng internaat in Waterford, wat ook al geen positief effect op haar had: “Ik besloot dan maar om net na mijn zestiende verjaardag van school weg te lopen en in een studiootje te gaan wonen.” Twee jaar later, wanneer O’Connor achttien is, komt haar moeder om bij een auto-ongeval. Datzelfde jaar tekent ze haar eerste plantencontract bij Ensign Records en verhuist ze naar Londen om het als zangeres te maken. Drie weken voor de release van haar eerste album bevalt ze van haar eerste kind, Jake. Een ongelukje. Het is de eerste van vier kinderen die ze bij vier verschillende vaders zal krijgen.