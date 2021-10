Drugdealer Mac Miller geeft toe dat hij de vervuilde fatale pillen verkocht

Walter wist “dat de pillen die hij aan Pettit gaf fentanyl of een andere federaal gecontroleerde stof bevatten, en was op alle relevante momenten bewust van plan om de pillen aan Pettit te distribueren. Later die avond leverde Pettit de fentanyl bevattende pillen aan Mac Miller,” aldus de documenten. Miller nam later de vervalste pillen in, samen met alcohol en cocaïne, en overleed op 7 september 2018. Volgens de aanklagers zou Miller “niet gestorven zijn aan een overdosis zonder de fentanyl in de pillen die hij op 4 september 2018 van Pettit had ontvangen.”