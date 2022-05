Drie mislukte huwelijken, een vreselijke jeugd en een nachtkastje vol medicijnen: het bewogen leven van Marilyn Monroe

Celebrities Team van Amber Heard dient motie tot staking in, maar die wordt verworpen: “Zelfs als hij haar maar één keer heeft mishandeld, wint zij”

De rechtszaak die Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) is in volle gang. Op deze dertiende procesdag zal zijn voormalige verpleegster, Erin Falati, verder komen getuigen. Maar het blijft vooral uitkijken naar de getuigenis van Amber Heard, die elk moment kan beginnen. Of het zover komt, valt nog af te wachten, want het team van Amber Heard heeft net een motie tot staking ingediend. Die wordt echter afgewezen door de rechter.

3 mei