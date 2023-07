Drie maanden na zijn mysterieuze ziekenhuisopname: Jamie Foxx voor het eerst weer in het openbaar gespot

CELEBRITIES Britney Spears doet aangifte tegen bewaker van bekende basketbal­ler: “Hij sloeg me in mijn gezicht”

Britney Spears (41) heeft een aangifte gedaan tegen de bewaker van de bekende basketballer Victor Wembanyama (19). De man in kwestie zou de Amerikaanse zangeres woensdagavond geslagen hebben, in een hotel in Las Vegas. Het was een traumatische ervaring voor haar. Dat vertelt ze zelf op Instagram. “Hij sloeg me recht in mijn gezicht, terwijl andere mensen toekeken.”