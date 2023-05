Drew Barrymore steunt staking in Hollywood (en zal hierdoor de MTV-Awards zondag niét presenteren)

CelebritiesOp zondag 7 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse MTV Movie & TV Awards in Californië. Al zal de show het echter last minute z onder gastvrouw moeten stellen. Actrice Drew Barrymore (48) trekt zich namelijk terug uit solidariteit voor de staking, van Writers Guild of America (WGA), die momenteel aan de gang is in Hollywood.

Drew Barrymore zal niet komen opdraven op de MTV-Awards in Santa Monica in Californië aanstaande zondag. Dit doet ze uit steun en solidariteit voor de Writers Guild of America-leden - in totaal zo’n 11.000 film- en tv-schrijvers - die momenteel aan het staken zijn en het werk neerleggen. “Alles wat we vieren en eren aan films en televisie komt voort uit hun creatie. En totdat er een oplossing is, kies ik ervoor om te wachten. Maar ik kijk vanuit thuis naar de show en hoop dat je met me meedoet", aldus Barrymore in een verklaring.

Show must go on

De ‘E.T.’-actrice stemde echter wél in volgend jaar de show te komen presenteren. “Ik dank MTV, die echt een van de beste partners is waarmee ik ooit heb samengewerkt. En ik kan niet wachten om er volgend jaar deel van uit te maken, wanneer ik écht alles kan vieren wat MTV heeft gemaakt. Een show waarin fans kunnen kiezen naar wie de prijzen gaan en die echt inclusief is.” Hoe de uitreiking er komende zondag dan wél precies zal uitzien ligt nog niet helemaal vast. Ze gaan alleszins geen nieuwe host aannemen en bekijken volop hoe de show vorm kan krijgen.

“Aangezien de prijsuitreiking door fans wordt beslist, willen we de deelname van de fans eren en ook het talent dat deze prijzen verdient", stelt Bruce Gillmer, uitvoerend producent van de MTV Movie & TV Awards, aan ‘Variety’. “Dus we zullen prijzen uitreiken. We werken aan een plan om dat te doen zonder de traditionele presentatie. We hebben ‘back-ups van onze back-ups’ en zijn van plan om zoveel mogelijk kenmerkende elementen van de show intact te houden.”

