Drew Barrymore over pijnlijke scheiding: “Ik zocht professioneel hulp”

ShowbizzDrew Barrymore (46) onder meer bekend van komediefilm ‘How to be single’ vertelt in een openhartig interview over haar “pijnlijke” laatste scheiding. De actrice was in totaal drie keer getrouwd en toch mocht het niet baten. Ook niet met haar laatste ex-man, Will Kopelman (43).

Drew en Will gaven elkaars ja-woord in 2012, maar vier jaar later liep dat huwelijk al op de klippen. In een openhartig interview blikt ze terug op de scheiding met Will. “Die scheiding was echt erg pijnlijk. Ik ging door een moeilijke periode en het ging destijds niet zo goed met me”, vertelt de actrice in een gesprek met rapper Machine Gun Kelly.

“Ik heb twee prachtige kinderen waar ik voor moest vechten. Ik had geen andere optie dan hulp te zoeken en dus heb ik bij verschillende mensen aangeklopt. En door die stap te maken zijn er dingen veranderd in mijn leven. Ik kreeg professionele begeleiding en vanaf dan ging het beter.” De 46-jarige actrice en televisiepresentatrice voelde zich naar eigen zeggen genoodzaakt om haar verhaal te delen nadat Kelly onthulde dat hij zelf een tijdlang worstelde met zijn mentale gezondheid. “Nooit gedacht dat ons gesprek die kant zou opgaan. Ik heb persoonlijke dingen gedeeld die ik normaal niet zou delen”, klinkt het.

Praten helpt

De actrice benadrukt dan ook het belang om die zaken bespreekbaar te maken. Ze hekelt de perfectie die op sociale media heerst, want volgens haar is dat allesbehalve de werkelijkheid. “Het zou me niet verbazen dat er op dit moment een opstand komt tegen die perfectie. We worden soms gedwongen om te kijken hoe perfect het leven van anderen op sociale media is”, vertelt ze in CBC This Morning.

“We verbergen onze moeilijkheden en cijferen onszelf weg. Het duurt soms eeuwen voordat we daar echt voor uitkomen. En als we het dan toch doen, gebeurt dat eerder in de privésfeer.”

