Drew Barrymore over gecompliceerde relatie met haar moeder: “Ik heb nooit gezegd dat ik haar dood wil”

Drew Barrymore (48) heeft haar van haar meest openhartige kant laten zien. In een interview met 'New York Magazine' vertelde ze over haar gecompliceerde relatie met haar moeder, Jaid Barrymore (77). Zo legde ze uit dat ze jaloers was op vrienden die erin slaagden om hun trauma's te verwerken, nadat hun moeders waren overleden. Iets wat zij naar eigen zeggen niet kan. De opvallende uitspraak van de Amerikaanse actrice werd al snel verkeerd geïnterpreteerd door verschillende media. Op Instagram geeft ze duiding. "Ik heb nooit gezegd dat ik haar dood wil."

“Dit is voor alle tabloids. Al sinds mijn dertien jaar hebben jullie mijn leven een hel gemaakt", begint Barrymore haar video op Instagram. “Ik heb nooit gezegd dat ik mijn moeder dood wil. Ik heb me tijdens het interview met ‘New York Magazine’ zeer kwetsbaar opgesteld en heb geprobeerd om een moeilijke en pijnlijke relatie uit te zoeken. Ik heb toegegeven dat het moeilijk is om dat te doen terwijl een ouder nog leeft”, gaat ze verder. “Verdraai mijn woorden niet en zeg nooit dat ik wou dat mijn moeder dood was. Dat heb ik nooit gezegd en dat zou ik ook nooit doen. Sterker nog, ik zeg in het interview dat ik nooit een leven wil leiden waarin ik dat iemand zou toewensen. Want dat is allesbehalve oké.”

Haar opheldering komt nadat verschillende media haar openhartige interview met ‘New York Magazine’ verkeerd interpreteerden. In het blad sprak ze over haar moeilijke verleden met haar moeder, Jaid, en legde ze uit dat ze jaloers was op vrienden die erin slaagden om aan hun trauma’s te werken nadat hun moeders waren overleden. “Al hun moeders zijn er niet meer en mijn moeder wel. En ik heb zoiets van: “Die luxe heb ik niet.” Maar ik kan niet wachten met de relatie uit te zoeken en te verwerken", vertelde de actrice. “Ik wil nooit een leven leiden waarin ik iemand de dood zou toewensen, gewoon zodat ik kan groeien. Ik wil dat mijn moeder gelukkig en gezond is. Ik moet groeien, ondanks dat ze nog leeft.”

Later in het interview betuigde Drew spijt voor haar harde woorden. “Ik durfde het te zeggen, maar ik voel me er niet goed over. Ik geef om mijn moeder en dat zal ik altijd doen." Daarnaast onthulde de actrice dat ze haar moeder nog steeds financieel steunt. “Ik geef haar niet de schuld van alle moeilijkheden in mijn leven. Daar kies ik heel bewust voor. Het is tenslotte mijn leven en het zijn dingen die ik zelf heb gekozen”, klonk het.

Monster

De ‘Charlie’s Angels’-actrice heeft al heel haar leven een moeilijke relatie met haar moeder. Toen Drew een kindster was, was haar moeder haar manager. Jaid nam haar vaak mee naar wilde feestjes in Hollywood, waardoor Drew al snel in aanraking kwam met drugs en alcohol. Op 12-jarige leeftijd werd de actrice al opgenomen in een afkickkliniek. Een jaar later werd ze voor anderhalf jaar geplaatst in een psychiatrische inrichting in Californië. Daarna werd ze geëmancipeerd van haar ouders. “Mijn moeder heeft een monster gecreëerd en ze wist niet wat ze met het monster moest doen”, vertelde Drew daarover.

Momenteel probeert de actrice de traumatische ervaringen te verwerken. Hoewel de relatie met haar moeder zeer gecompliceerd is, heeft Jaid sinds 2021 wel af en toe contact met haar kleinkinderen. “Mijn moeder heeft mijn kinderen al een paar keer ontmoet. Maar er zijn grenzen, er is afstand en er is veel respect.”

