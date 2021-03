Drew Barrymore heeft geen zin om nog te acteren: “Momenteel wil ik niet meer op een filmset staan”

Drew Barrymore was de laatste jaren sowieso al minder actief in het wereldje. Sinds ze mama geworden is, zijn haar prioriteiten veranderd. Drew heeft samen met haar ex-man Will Kopelman twee kinderen, Olive (8) en Frankie (6). Nu hun geboorte is ze eigenlijk vrijwel meteen gestopt met acteren. “Het was voor mij geen moeilijke beslissing om te stoppen met acteren. Ik wou aanwezig zijn om mijn kinderen op te voeden”, legt Barrymore uit.