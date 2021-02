Drew Barrymore heeft als tiener 18 maanden doorgebracht in een instelling: “Ik was de pedalen volledig kwijt”

CelebritiesDrew Barrymore (46) heeft een moeilijke jeugd achter de rug. De actrice was eerder deze week te horen in ‘The Howard Stern Show’ op SiriusXM en daar vertelde ze dat ze als tiener achttien maanden in een instelling heeft doorgebracht. “Ik was de pedalen volledig kwijt”, vertelde Barrymore tijdens haar interview.

Toen ze dertien jaar oud was, durfde Drew Barrymore nog al eens de rebel uit te hangen. Zo ging ze regelmatig op stap in plaats van naar school te gaan. Daarnaast heeft ze verschillende keren de auto van haar moeder gestolen. “Soms was het gewoon om te lachen, maar af en toe werd ik zo kwaad en was ik de controle volledig kwijt”, aldus de actrice in haar interview met SiriusXM.

Uiteindelijk liep het allemaal zo uit de hand dat de moeder van Drew Barrymore geen andere keuze had dan haar dochter te laten opnemen in een psychiatrische instelling. “Gedurende anderhalf jaar heb ik in een instelling genaamd Van Nuys Psychiatric gezeten en daar lachten ze er absoluut niet mee. Als je toch iets deed dat niet mocht, dan werd je opgesloten in een bepaalde kamer of bonden ze je vast”, vertelt Barrymore.

Laatste redmiddel

Ondanks het feit dat de instelling zo streng was, liet Drew Barrymore zich toch niet meteen van haar braafste kant zien. Ze heeft ze regelmatig de boel - uit pure woede - op stelten gezet. “De helft bestond ongeveer uit kinderen en de andere helft waren voornamelijk oude mensen. Dus terwijl ik alle jonge meisjes op stang aan het jagen was, liep er soms een oud vrouwtje met een looprek voorbij. Het was hilarisch.”

Verder vertelde de actrice nog dat het haar moeder, Jaid Barrymore, was die haar heeft laten opnemen. “Ze had een monster gecreëerd en ze wist niet wat ze met dat monster moest doen. Dit was haar laatste redmiddel en ik was ook gewoon volledig de controle kwijt. Ik heb haar ook vergeven dat ze destijds die keuze gemaakt heeft.”

Ondertussen heeft Drew Barrymore haar moeder dan wel vergeven, maar in het verleden was er een periode dat de actrice haar niet meer wilde zien. Iets waar ze later spijt van gekregen heeft en ondertussen kunnen de twee het weer goed met elkaar vinden. “Het was de ergste pijn die ik ooit gekend heb. Nu heb ik wel een positief beeld over mijn mama en heb ik ook begrip voor haar”, klonk het nog in het interview.

