Drew Barrymore en Hugh Grant biechten 10 minuten durende passionele kus op

Drew Barrymore (46) en Hugh Grant (60), die ooit samen te zien waren in de romantische komedie ‘Music and Lyrics’ uit 2007, haalden tijdens ‘The Drew Barrymore Show’ herinneringen op aan hun stomende omhelzing op een dronken avond in New York. Een ware bekentenis, want niemand wist tot nu toe over de passionele kus die het duo deelde in The Waverly Inn, het favoriete restaurant van vele celebrity’s. “Dit was jaren geleden, en ik had een paar drankjes op. Ik liep naar binnen en kwam jou tegen en in plaats van hallo te zeggen, greep ik je bij je kraag en begon ik je voluit te zoenen,” vertelde Drew giechelend terwijl ze Hugh’s verbijsterde uitdrukking probeerde na te bootsen. De kus duurde maar liefst tien minuten. “En toen flirtten we nog wat en zeiden: ‘Oké ja, dag. Tot ziens!’” lachte ze.

Ook ‘Notting Hill’-ster Hugh Grant herinnert zich die avond nog goed. Hij vertelde dat hij aan het dineren was met een aantal leidinggevenden uit Los Angeles toen hij Drew zag aankomen in het restaurant. “Het was echt bizar. Ik was ook erg dronken, en ik was met een paar erg aardige, maar niet dronken studio-executives uit LA aan het dineren, en ze waren erg verrast toen het gebeurde. Iemand zei: ‘Oh daar is Drew Barrymore,’ ik sta op om hoi te zeggen en toen zoenden we tien minuten lang. Daarna ging ik terug zitten, en we praatten verder over het script,” grapte Hugh.

Betrapt met sekswerker

Barrymore en Grant zijn al jaren heel goede vrienden. Toen in 1995 uitkwam dat Grant een seksuele relatie had met sekswerker Divine Brown, was het Drew die hem de hand uitstak. De acteur benadrukte nog eens hoe dankbaar hij haar daarvoor was. “Ik was een volwassen idioot die gepakt werd door de politie. Toen ik terug was in Engeland stonden 5.000 leden van de pers rond de grenzen van mijn boerderij. Ik opende een brief, van jou, die erg ondersteunend en aardig was, en het was erg opbeurend. Ik dacht: ‘Ik hou van Drew Barrymore’”, vertelde hij. “Woorden van steun van een actrice die ik toen nog niet kende in Hollywood was heerlijk, dus, je zult altijd een plaatsje in mijn hart hebben.”

LEES OOK: