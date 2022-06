Drama op huwelijk Britney Spears, ex-man probeert feest te verstoren: “Ze is m’n eerste en enige vrouw”

CelebritiesBritney Spears (40) heeft het jawoord gegeven aan haar verloofde Sam Asghari (28) tijdens een intieme ceremonie in haar villa in Los Angeles. De festiviteiten gingen echter gepaard met een serieuze dosis drama. Jason Alexander (40), de eerste ex-echtgenoot van de popster, probeerde namelijk ongevraagd Spears’ huis binnen te dringen, meldt TMZ. Agenten konden hem daarna overmeesteren en arresteren.

Het huwelijksfeest van Britney vindt op dit moment plaats in haar villa in Thousand Oaks in Californië. Alexander toonde in een Instagram Live hoe hij het landgoed probeerde binnen te dringen. Z’n volgers konden zien dat hij de aanwezige beveiligers vertelde uitgenodigd te zijn door Britney. Vervolgens riep hij dat ze "zijn eerste en enige vrouw is" en dat hij "moest ingrijpen". Hij dreigde de ceremonie te verstoren, waarna het beeld van zijn telefoon vastliep. Britneys ex-man werd uiteindelijk ingerekend door de politie.

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, reageerde alvast woedend op de bizarre actie van Alexander. Aan Page Six liet hij weten dat de ex van de zangeres aangeklaagd moet worden. “Jason Alexander is in handboeien afgevoerd en vervolgens gearresteerd”, reageerde hij. “Ik wil hierbij de politie van Ventura County hartelijk bedanken voor hun adequate optreden en goede werk. Ik sta in nauw contact met de lokale autoriteiten om ervoor te zorgen dat de heer Alexander volgens de wet vervolgd wordt.”

Britney en Jason kennen elkaar al sinds hun jeugd en trouwden in 2004 in 'een dolle bui' in Las Vegas. Het huwelijk werd kort daarna ongeldig verklaard - 55 uur later scheidden de twee alweer -, maar dat heeft Jason er niet van weerhouden om om met zijn ex bezig te blijven. Zo was hij aanwezig bij de ‘Free Britney’-bijeenkomst bij de rechtbank in Los Angeles in augustus 2020 en vertelde hij nog regelmatig contact te hebben met haar. Dat contact is echter nooit bevestigd vanuit het kamp van Spears.

Trouwkleed van Versace

Spears liet het tumult in elk geval niet aan haar hart komen en zette daarna naar verluidt de festiviteiten onverstoord verder. Intussen raken ook meer details bekend over de rest van de ceremonie. Zo droeg de zangeres volgens verschillende media een trouwkleed van de hand van Donatella Versace, die het huwelijk ook bijwoonde. Terwijl de popster zich naar het altaar begaf, speelde het nummer ‘Can’t Help Falling In Love’ van Elvis Presley op de achtergrond. De ceremonie werd bijgewoond door enkele bekende gasten, zoals Paris Hilton en actrice Drew Barrymore.

Volledig scherm Drew Barrymore arriveert aan de villa van Britney Spears. © Reporters / Splash

