Drama in de rechtszaak tegen Ed Sheeran: aanklager afgevoerd naar het ziekenhuis

CELEBRITIESAfgelopen woensdag vond de tweede de dag van de plagiaatzaak tegen Ed Sheeran (32) in New York plaats. En die verliep niet helemaal zoals gepland. De aanklager, Kathryn Townsend Griffin, viel in de rechtszaal flauw en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Britse zanger moet in de rechtszaak zijn nummer ‘Thinking Out Loud’ (2014) verdedigen, omdat het behoorlijk op de hit ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye zou lijken.

Afgelopen woensdag werd de musicoloog Alexander Stewart verhoord over de substantiële overeenkomst tussen de twee liedjes. Wanneer de advocaat van Ed Sheeran bezig was met het kruisverhoor, viel Kathryn Townsend Griffin, de dochter van ‘Let’s Get It On’-co-schrijver Ed Griffin, plotseling neer. Verschillende mensen probeerden haar overeind te helpen, maar zonder succes. De aanklager werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat ze medische hulp had gekregen. De advocaat van Griffin heeft geen reden gegeven voor het incident, maar onthulde wel dat “ze een medische aandoening heeft”. Verdere details werden niet gegeven.

De rechtszaak liep in totaal een vertraging van vijftien minuten op, waarna de rechter Louis Stanton beval om de procedure verder te zetten. Na de onderbreking ging musicoloog Alexander Stewart door met zijn getuigenis, waarbij hij werd ondervraagd door de advocaat van Sheeran, Ilene Farkas. Tijdens de getuigenis schetste de musicoloog de overeenkomsten tussen de twee populaire nummers en merkte hij op hoe ze “hetzelfde harmonische ritme hebben”. Volgens hem “klinken de liedjes ook zeer gelijkaardig.”

“Vergelijkbare akkoorden”

Eerder op de dag brak er volgens ‘Business Insider’ gelach uit in de rechtszaal toen Stewart een “zielloze” AI-versie van ‘Let’s Get It On’ speelde om te demonstreren wat volgens hem de fundamentele overeenkomsten zijn, zonder de productie-elementen. Zelfs de Britse artiest zou hebben gegrinnikt toen een computerstem de sexy teksten zong.

De musicoloog hield bij het afspelen van de opname vol dat beide nummers dezelfde vier akkoorden in hun geheel herhalen. Andere muziekexperts - die zich onafhankelijk over de zaak hebben uitgesproken - verklaarden dat slechts drie van de vier akkoorden exact hetzelfde zijn. Daarnaast zeiden ze ook dat de akkoorden in kwestie vaak in popsongs worden gebruikt.

Eerste dag van de rechtszaak

Op de eerste dag van de rechtszaak kreeg Sheeran onder meer een video te zien van een optreden waarin hij zijn eigen nummer mixt met ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye. De beelden bewijzen volgens de aanklagers dat de Britse zanger plagiaat heeft gepleegd. Daarop antwoordde Sheeran dat hij wel vaker tijdens optredens liedjes met vergelijkbare akkoorden mixt. “Veel nummers hebben vergelijkbare akkoorden. Je kunt van ‘Let It Be’ naar ‘No Woman No Cry’ gaan en terug. En eerlijk gezegd, als ik had gedaan waar je me van beschuldigt, zou ik nogal een idioot zijn om op een podium te staan ​​en dat voor 20.000 mensen te doen”, legde de zanger uit.

Ilene Farkas, de advocaat van Sheeran, drong er tijdens de rechtszaak meermaals op aan dat de artiest en collega Amy Wadge het lied ‘Thinking Out Loud’ onafhankelijk hebben geschreven. “Ze hebben het niet gestolen van Ed Townsend en Marvin Gaye.”

100 miljoen dollar

Enkele jaren geleden spanden de nabestaanden van Ed Townsend, die ‘Let’s Get It On’ samen met Gaye schreef, de plagiaatzaak om ‘Thinking Out Loud’ aan. Volgens de aanklagers zijn er “substantiële overeenkomsten” tussen beide nummers. Zij eisen dan ook 100 miljoen dollar aan schadevergoeding. “Tientallen, zo niet honderden, liedjes voor en na ‘Let’s Get It On’ hebben dezelfde of vergelijkbare akkoordenschema’s gebruikt”, klonk het eerder bij de advocaten van Sheeran.

De zaak wordt behandeld in New York en zal ongeveer een week in beslag nemen. De juryleden moeten beide nummers beoordelen op de melodie, harmonie en het ritme. De teksten van de liedjes worden in de beoordeling wel achterwege gelaten.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran voor de rechter moet voorkomen voor plagiaat. Zo was er vorig jaar nog een rechtszaak tegen zijn lied ‘Shape of You’ (2017). De Britse artiest werd toen vrijgesproken van plagiaat, maar noemde de zaak wel “verwoestend voor de muziekindustrie”.

