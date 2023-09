Drake schenkt 50.000 dollar aan fan die geld voor nieuwe meubels uitgaf aan concertkaartjes voor zijn shows

celebrities Travis Barker haast zich terug naar de VS wegens 'dringende familie­kwes­tie’, optredens Blink-182 in VK uitgesteld

Travis Barker (47), drummer van Blink-182, is in allerijl op een vliegtuig richting de Verenigde Staten gestapt, dat schrijft ‘Daily Mail’. Een ‘dringende familiekwestie’ zou de reden van zijn vertrek zijn. De drummer was met Blink-182 in Schotland om vrijdag 1 september hun tour af te trappen in Glasgow, maar de optredens van de komende dagen worden uitgesteld. Barkers vrouw Kourtney Kardashian (44) is op dit moment zwanger, waardoor veel fans zich nu zorgen maken over haar.