Drake onder vuur op sociale media: “Dag na Astroworld-drama gaf hij miljoen dollar uit in stripclub”

CelebritiesDrake (35) is de kop van Jut op sociale media. Volgens het Amerikaanse Page Six heeft de rapper een dag na z’n optreden op het Astroworld Festival de bloemetjes buitengezet in een stripclub. Daarbij zou hij zo’n miljoen dollar (zo’n 878.000 euro) uitgegeven hebben. “Hij zou beter de gezinnen helpen die getroffen zijn door het festival”, klinkt het.

Tien mensen hebben in totaal het leven gelaten op het intussen beruchte Astroworld Festival van Travis Scott. Tijdens het optreden van de rapper ontstond voor het podium chaos en paniek waardoor mensen vertrappeld werden. Drake was tijdens dat concert een special guest. Pas op de afterparty beseften de twee dat er slachtoffers gevallen waren in het gedrum.

Terwijl Scott al snel een statement verspreidde op sociale media, bleef het in het kamp van Drake lang stil. Drie dagen na het drama reageerde hij dan toch via Instagram. “Ik haat het om m’n toevlucht te zoeken tot dit platform om zo'n delicate emoties te delen, maar hier voel ik me thuis”, schreef hij. “Mijn hart is gebroken. Ik leef enorm mee met al wie gekwetst is en met de families van de slachtoffers. M’n gedachten en gebeden gaan naar hen uit.”

Volgens het Amerikaanse Page Six, dat zich baseert op een nieuwsblog van Toronto, viel het echter nogal mee met dat gebroken hart. Een video van een dag na het drama, gepost door Drakes vriend DJ Akademiks, toont beelden van strippers in een club in Houston, die gretig bankbiljetten oprapen. Een man spoort hen daarbij aan om Drake te bedanken en dat doen ze vervolgens in koor. Naar verluidt zou de rapper in totaal maar liefst een miljoen dollar hebben uitgedeeld. Ook de club zelf deelde de aanwezigheid van de artiest op hun platformen, maar verwijderde het bericht later weer. In die boodschap, waarvan een screenshot in handen is van The Sun werden een aantal celebrity’s, waaronder Drake, bedankt voor hun aanwezigheid.

Op Twitter reageren heel wat fans verbolgen op de geruchten. “Drake doet alsof hij rouwt op Instagram en een dag later is hij in een stripclub”, klinkt het onder andere. Ook een andere volger reageert scherp: “Dus Drake kan wel een miljoen in een stripclub uitgeven, maar hij kan niet de gezinnen helpen die getroffen zijn door die sh*tshow tijdens Astroworld?” Drake zelf wou volgens Page Six en The Sun niet reageren op de geruchten.

