Drake deelt handtas van 35.000 dollar uit tijdens concert: “Ik ben niet gierig”

De Canadese rapper liep over het podium met de peperdure tas in de hand en bekeek zijn publiek eens goed om een gelukkige fan uit te kiezen. Die vond Drake uiteindelijk op de eerste rij. “Drake is niet gierig”, verklaarde de rapper aan de volgepakte arena. “Zorg ervoor dat ze beveiliging heeft op de weg naar buiten”, klonk het nog.

Het roze exemplaar dat Drake weggaf, wordt voor zo’n 35.000 dollar (ruim 32.000 euro) verkocht op websites voor doorverkoop in de VS. Birkin-tassen zijn niet alleen duur, maar ook enorm exclusief. Zo kan je online geen nieuwe Birkins kopen. Om er eentje te pakken te krijgen moet je op zoek in een van de Hermès boutiques over de hele wereld. Maar dat is moeilijker dan het lijkt, want niet iedereen mag er zo maar eentje kopen. De verkoper moet je ‘waardig’ vinden. Daarom hebben beroemdheden vaak heel wat minder moeite om een Birkin te strikken.