Drake bevestigt aanhouding in Zweden, ondanks ontkenning management

Celebrities PORTRET. Austin Butler kroop in de huid van Elvis Presley: “Deze rol voelde als het beklimmen van de Mount Everest”

De Amerikaanse acteur Austin Butler (30) wist de felbegeerde rol van Elvis Presley te strikken in de biopic ‘Elvis’. Deze rijzende ster is nog vrijwel onbekend bij het grote publiek, maar bewijst met zijn vertolking van The King dat hij thuishoort in Hollywood. Twee jaar lang dompelde hij zich onder in het leven van de legende, en imiteerde en perfectioneerde hij zijn stemgeluid en moves. “Ik ging zo op in het ‘Elvis’-proces, dat ik mijn familie twee jaar niet zag.”

15 juli