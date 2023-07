‘Drag Race’-winnares Envy Peru op klaarlichte dag aangevallen in Amsterdam: “Niemand die iets zei of deed!”

Envy Peru nam in 2020 deel aan het debuutseizoen van ‘Drag Race Holland’ en ging uiteindelijk ook met het felbegeerde kroontje aan de haal. Sinds haar deelname is ze niet meer weg te denken uit de dragqueen-scène, zowel in de Lage Landen als in het buitenland. Afgelopen dinsdag werd ze aangevallen door een groepje jongens in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Ze deelde haar verhaal zopas met haar volgers.

Eenmaal Peru op haar halte arriveerde, volgden de jongens haar: “Een van hen had al aanstalten gemaakt in de bus terwijl ik meer naar de voorkant van de bus liep. Op centraal rende een van hen naar me toe en schopte me op de grond. Vier vrouwen schoten me te hulp en confronteerden de jongens terwijl ze wegrenden. Godzijdank, want het had heel anders kunnen aflopen. Helaas weet ik hun namen niet omdat ik in shock was! Maar als een van hen dit leest, heel erg bedankt en stuur me a.u.b. een bericht.”