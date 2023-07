Draagt Bebe Rexha een veiligheidsbril tijdens show? Zangeres kreeg recent nog telefoon tegen haar gezicht

Celebrities Dis­ney-ster uit ‘Wizards of Waverly Place’ werkt nu als Only Fans-mo­del: “Mijn leven is nu zoveel beter”

Van Disney-sterretje tot Only Fans-model. Het is een carrièreswitch die je niet meteen zou verwachten, maar voor ‘Wizards of Waverly Place’-acteur Dan Benson is het wel degelijk realiteit. Benson, die inmiddels 36 jaar oud is, maakte een jaar geleden de overstap naar de wereld van ‘adult entertainment’. “Ik voel me er absoluut niet slecht over”, aldus de acteur.