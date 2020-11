Dr. Dre wil huwelijksgasten laten getuigen in echtscheidingszaak

De echtscheidingszaak van Dr. Dre en z'n Nicole draait vooral om de vraag of er een prenup - een voorhuwelijkscontract - is getekend, die zou helpen bij de verdeling van de goederen. Dr. Dre zegt van wel, Nicole beweert dat ze voor haar huwelijk onder druk gezet werd om het document te tekenen, maar dat haar echtgenoot het later verscheurd heeft.

Mogelijke getuigen

Daarom heeft Dr. Dre nu een verzoek ingediend bij de rechtbank waarin hij Nicole vraagt om “iedereen die aanwezig was op het huwelijk te identificeren aan de hand van naam, huidig adres en telefoonnummer”. Volgens de muzikant en z'n advocate, Laura Wasser, zijn al die mensen “mogelijke getuigen” wat betreft Nicole’s beweringen dat ze gedwongen werd om het document te ondertekenen. Toegegeven, het gaat slechts om twintig mensen. Het koppel koos in 1996 namelijk voor een intiem huwelijk op Hawaii.

Deze zet van Dr. Dre lijkt een rechtstreekse reactie op de poging van Nicole om eerder deze maand zijn zogenaamde minnaressen op te roepen als getuige. Nicole noemde in de rechtbankdocumenten drie vrouwen - zangeressen Jillian Speer en Crystal Rogers en model Kili Anderson - met wie haar echtgenoot een affaire gehad zou hebben. Zo wil ze ook te weten komen of hij buitenechtelijke kinderen heeft.

Verschillende versies

“Nicole gebruikt de veelgebruikte maar helaas onfortuinlijke tactiek waarbij modder tegen een muur gegooid wordt, in de hoop dat iets blijft plakken", zucht advocate Wasser. “Er zijn geen verschillende versies van het voorhuwelijkscontract. Er is er slechts een, dat ondertekend werd door beide partijen." Daarmee gaat de advocate in tegen de bewering van Nicole dat er verschillende versies van het document bestaan: een niet-ondertekend document waaruit pagina’s ontbreken, en een versie die enkel door het koppel werd ondertekend, maar niet door getuigen. En dus besluit Wasser: “Dit is een complete verspilling van tijd, geld en middelen. Het is bovendien een schaamteloze poging om Andre (Dr. Dre) lastig te vallen."