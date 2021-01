Dr. Dre opnieuw thuis na hersenbloeding

“Update: zonet gefacetimed met Dr. Dre", meldde dienst goede vriend Ice T vrijdagavond op sociale media. “Hij is net thuis. Veilig. En hij ziet er goed uit.” De muziekproducent werd begin januari opgenomen in het ziekenhuis met een hersenbloeding. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog steeds een raadsel voor de dokters. Daarom zal de muziekproducent nog steeds 24 uur per dag in het oog gehouden worden door medisch personeel.

Het is eindelijk goed nieuws voor de muziekproducer, want hij is op dit moment ook verwikkeld in een hevige strijd met z'n ex, Nicole Young. De twee staan momenteel tegenover in de rechtbank waar ze hun scheiding willen regelen. Maar dat loopt niet van een leien dakje. Nicole beweert dat haar ex regelmatig gewelddadig was en wil een behoorlijke som alimentatie om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Vorige week nog gaf Dre - vanuit het ziekenhuis - toe om haar voorlopig 2 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) per maand te betalen.

Om het allemaal nog wat erger te maken werd er ook een poging gedaan om in te breken in z'n huis in Los Angeles terwijl hij in het ziekenhuis lag. Volgens de politie slaagden de dieven er echter niet in om binnen te dringen in het huis en werd er dus ook niets ontvreemd.

