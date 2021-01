Dr. Dre met hersenbloeding opgenomen in ziekenhuis

Celebrities Dr. Dre wil huwelijks­gas­ten laten getuigen in echtschei­dings­zaak

20 november Tussen Dr. Dre (55) en z'n toekomstige ex-vrouw Nicole (50) gaat het dag na dag slechter. De twee zijn in een echtscheidingszaak verwikkeld en doen dan ook allebei hun uiterste best om hun slag binnen te halen. Zo dreigt Dre nu om alle gasten die 24 jaar geleden op hun trouwfeest aanwezig waren, op te roepen als getuigen. Dat schrijft The Daily Mail.