Dr. Dre, Eminem en Snoop Dogg treden op tijdens de Super Bowl

Muziek Ster van Super Bowl, maar even mysterieus als voorheen: Wie is Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd?

9 februari Wie afgelopen weekend naar de Super Bowl keek, zag ongetwijfeld R&B-artiest The Weeknd (30) aan het werk. De superster en winnaar van drie Grammy’s mocht performen tijdens de pauze van de populaire finalewedstrijd. Zingen op de Super Bowl is voor sterren doorgaans een hele eer, zo gingen Justin Timberlake, Lady Gaga, Beyoncé en zelfs Michael Jackson hem al voor. Maar hoewel zijn songs wereldwijd meegezongen worden, is de Canadese zanger in mysteries gehuld. Een portret.