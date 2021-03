Dotan behaalt gouden plaat in Polen: “Ik wil deze opdragen aan de Poolse LGBTQ+ gemeenschap”

Celebrities Depressie, zelfvermin­king én een geheim lief in spraakma­ken­de docu rond Billie Eilish: “Ik heb me in een relatie nog nooit gewenst gevoeld”

26 februari Eindelijk is het zover. Vanaf vandaag kunnen de fans van Billie Eilish (19) op Apple TV+ eindelijk de documentaire ‘The World’s A Little Blurry’ zien. Billie gaat nog dieper in op haar moeilijke momenten in haar leven én vertelt over haar ex-lief Brandon Adams, met wie ze een jaar lang een heftige relatie had.