Doodsoorzaak van Madonna’s broer is bekend

Eind februari raakte het nieuws bekend dat dat Anthony Ciccone op 66-jarige leeftijd overleden is. Dat maakte Joe Henry, de man van Madonna’s zus, bekend via Instagram. “Mijn zwager heeft gisteravond deze aarde verlaten. Ik ken hem sinds mijn vijftiende, in de lente van ons leven in Michigan zo veel jaren geleden”, schrijft Henry bij een foto van Ciccone. “Anthony was een complex persoon. En God weet: we raakten verstrikt in momenten, zoals echte broers dat kunnen.” Kort nadien reageerde ook Madonna op het nieuws. “In mijn ogen was hij briljant en ik had immens veel respect voor hem. Ik zal zijn glimlach en vriendelijkheid nooit vergeten.”