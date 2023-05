Doodsoorzaak Tina Turner bekend: zangeres is een natuurlijke dood gestorven

BV EXCLUSIEF. Sergio Herman stapelt de tegensla­gen op: na zijn Michelin-ster­ren ook z’n Vlaams lief kwijt

Twee zware mokerslagen op rij voor topchef Sergio Herman (53): net na het verlies van twee sterren voor z’n restaurant Pure C in Cadzand, komt daar een liefdesbreuk bovenop. Z’n romance met de meer dan 20 jaar jongere Chanel Joppart (32) uit De Panne is voorbij. Zij was degene die hem z’n huwelijksbreuk met Ellemieke hielp verwerken, maar een dikke twee jaar nadat hun relatie ‘per ongeluk’ bekendraakte, is het uit. ‘Dag Allemaal’ duikt in de donkere periode van Sergio Herman. Is dit het gebroken hart te veel voor hem?