Doodsoorzaak rapper Coolio bekendgemaakt

Celebrities Het ‘gangster­le­ven’ van Coolio, op ‘t einde goedkoper dan Niels Destadsba­der: “Het was carrière maken of in de cel vliegen”

Wie Coolio zegt, zegt ‘Gangsta’s Paradise', zijn iconische nummer dat intussen 27 jaar oud is. De rapper, die woensdag onverwacht stierf op 59-jarige leeftijd, beschrijft daarin hoe jongeren uit achtergestelde buurten vaak in de criminaliteit belanden. Een autobiografisch lied, want ook Coolio hield zich in z’n jeugdjaren bezig met onfrisse praktijken. Na z’n succesperiode herviel hij bovendien in slechte gewoontes, met arrestaties en rechtszaken tot gevolg. Om over z'n liederlijke liefdesleven nog maar te zwijgen. “Of ik meer dan zes kinderen heb? Goh, da’s mogelijk, ja.”