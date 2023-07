Doodsoorzaak Lisa Marie Presley is bekend: complicatie na maagverkleining leidde tot hartstilstand

CELEBRITIESLisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van ‘The King of Rock and Roll’ Elvis, overleed begin dit jaar aan een darmobstructie. Een complicatie na een maagverkleining, die de Amerikaanse zangeres enkele jaren eerder had ondergaan. Dat blijkt uit de autopsie.

Op donderdag 12 januari werd Lisa Marie Presley naar het ziekenhuis gebracht. Die ochtend had haar huishoudster de Amerikaanse zangeres aangetroffen met een hartstilstand in haar woning in Calabasas, in Californië. Ze werd nog gereanimeerd door haar ex-man Danny Keough, totdat de hulpdiensten overnamen.

De hartaanval was te wijten aan aan een kleine obstructie van de darm. Dat maakte de wetsgeneesheer in Los Angeles donderdag bekend. De aanhechtingen in de darm waren een gevolg van een maagverkleining, die Presley enkele jaren eerder had ondergaan. “Dit is een veel voorkomende en bekende complicatie na die operatie”, valt te lezen in de autopsie.

Afslankmedicijnen

Twee dagen voor haar dood stond Lisa Marie samen met haar moeder Priscilla op de rode loper van de Golden Globes. Volgens verschillende aanwezigen kwam de dochter van Presley op de uitreiking erg broos en wazig over. ‘TMZ’ schreef dat ze vooraf afslankmedicijnen, opioïden en zware pijnstillers nam. Ze wilde er namelijk zo slank mogelijk uitzien. ‘Elvis’, de succesvolle biopic van Baz Luhrmann, was toen genomineerd voor drie awards. Hoofdrolspeler Austin Butler kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn vertolking van haar vader.

Strijd om erfenis

Vlak na haar dood maakten haar dochter Riley Keough en haar moeder Priscilla Presley hevige ruzie om de erfenis. Zo spande Priscilla een rechtszaak aan, omdat ze de geldigheid en authenticiteit van het testament van haar dochter in twijfel trok. Door de aanpassingen in het testament in 2016 had ze geen zeggenschap meer over de erfenis. Eind mei troffen de familieleden eindelijk een schikking. “Als familie zijn we blij dat we dit samen hebben opgelost. We zijn sterker dan ooit”, klonk het destijds.

Riley Keough is nu de enige beheerder van de nalatenschap van Lisa Marie Presley en daarmee is ze ook de eigenaar van Graceland. Het legendarische landhuis dat ooit toebehoorde aan Elvis Presley kwam na de dood van de legendarisch zanger in 1977 in handen van Lisa Marie.

