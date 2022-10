Doodsoorzaak ‘Harry Potter’-acteur Robbie Coltrane is bekend

Celebrities Kevin Spacey breekt in de rechtbank: “Ik kwam pas op mijn 58ste uit de kast door mijn neonazi vader”

‘House of Cards’-acteur Kevin Spacey (63) barstte maandag in tranen uit tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. Toen hij zijn “angstaanjagende en vernederde” jeugd met zijn “neonazi” vader beschreef, brak hij volledig. Het zorgde ervoor dat hij pas op zijn 58ste uit de kast kwam.

19 oktober