Doodsoorzaak Bob Saget blijft onduidelijk: “Maar geen tekenen van misdrijf of drugs”

CelebritiesDe Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is zondag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de politie van de Amerikaanse staat Florida bekend. Saget, die vooral bekend werd door zijn rol in de serie ‘Full House’, werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer. De mogelijke doodsoorzaak van de acteur is voorlopig nog niet bekend.

Beveiligers van het Ritz-Carlton-hotel in Orlando, waar Saget verbleef, troffen hem zondag dood aan in zijn hotelkamer. Hoe en waaraan hij is overleden, is nog onduidelijk. Wel heeft de politie van Orange County in Florida via Twitter laten weten dat er geen sprake lijkt van een misdaad en dat er ook geen drugs in het spel zijn geweest.

De ‘Full House’-acteur gaf geen sombere indruk en ook professioneel ging het hem voor de wind. In september 2021 was Saget nog gestart met een nieuwe tournee. Zaterdag, de avond voor zijn overlijden, gaf hij zelfs nog een optreden in Jacksonville in Florida. Enkele uren voor zijn dood schreef hij op Twitter hoe leuk hij de show wel niet vond. “Geweldige show gehad vanavond. Heel fijn publiek. Ik had totaal niet door dat ik twee uur gespeeld heb.”

Volop onderzocht

Aangezien Bob Saget de avond voor zijn overlijden nog op de planken stond, is de kans klein dat hij overleden is aan de gevolgen van een coronabesmetting. De doodsoorzaak van de acteur wordt momenteel nog volop onderzocht. Een medisch onderzoek moet uitwijzen waaraan Saget precies overleden is.

Saget laat zijn vrouw Kelly Rizzo, met wie hij in 2018 huwde, en zijn drie dochters Aubrey, Jennifer en Lara achter. De familie van de overleden komiek heeft via een statement laten weten dat ze er kapot van zijn. “Hij was alles voor ons en we willen iedereen laten weten hoeveel hij van zijn fans hield”, klinkt het onder meer. Ook verschillende celebrity’s reageerden aangedaan op het nieuws. John Stamos (58), die samen met Bob Saget meespeelde in ‘Full House’, schreef bijvoorbeeld het volgende op Twitter: “Ik ben er echt kapot van. Ik zal nooit meer een vriend hebben zoals Bob.”

