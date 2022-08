Doodsoorzaak Anne Heche bekendgemaakt

CelebritiesAnne Heche is overleden aan “inhalatie en thermische verwondingen”. Dat heeft de lijkschouwer bekendgemaakt, meldt The Hollywood Reporter. De actrice overleed op 11 augustus aan haar verwondingen na een crash met de auto.

In het verslag van de lijkschouwer staat dus dat Anne Heche overleed aan “inhalatie en thermische verwondingen.” Woordvoerder Sarah Ardalani vertelt aan ‘The Hollywood Reporter’ dat die term inhalatie niet per se alleen verwijst naar het inhaleren van rook en dat een thermische verwonding gelijk staat aan een brandwonde. In het verslag staat verder te lezen dat er ook sprake was van een “borstbeenbreuk”, die een belangrijke rol zou hebben gespeeld in haar overlijden.

Volgens de lijkschouwer is haar dood een ongeluk. Het overlijden werd vastgesteld op 11 augustus. De woordvoerder van Anne Heche zelf vertelde eerder dat de actrice op 14 augustus van de beademing werd gehaald nadat ze enkele dagen in coma had gelegen. Heche raakte op 5 augustus van de weg af en botste op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Ze zou onder invloed van cocaïne en fentanyl zijn geweest. Daarop brak een stevige brand uit. Heche liep zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Volgens de Californische wet staat dat gelijk aan een wettelijke dood, maar Heche bleef nog aan de beademing zodat haar organen gedoneerd konden worden.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’, wat haar een Daytime Emmy Award opleverde in 1991. Haar bekendste rollen zijn waarschijnlijk die in ‘Donnie Brasco’, ‘I Know What You Did Last Summer' en ‘Six Days, Seven Nights’. De actrice werd 53 jaar oud.

