Dood kleinzoon Robert de Niro veroorzaakt door fentanyl

Celebrities Kleinzoon Robert De Niro op 19-jarige leeftijd overleden

Leandro De Niro Rodriguez, een kleinzoon van de Amerikaanse acteur Robert de Niro (79), is op 19-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn moeder Drena De Niro maandag bekend in een bericht op Instagram. “Jammer genoeg was liefde niet voldoende om jou te redden. Het spijt me zo.”