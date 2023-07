Donda Academy van Kanye West aangeklaagd wegens onveilige omstandigheden: “Er waren geen ramen omdat hij niet van glas houdt”

CELEBRITIESDe Donda Academy van Kanye ‘Ye’ West (46) wordt opnieuw geconfronteerd met een rechtszaak. Deze keer is de privéschool van de Amerikaanse rapper aangeklaagd wegens “overtredingen van verschillende veiligheidsvoorschriften”. Een voormalige docent doet nu zijn boekje open over de verontrustende situatie op de school. Zo waren er volgens hem geen ramen aanwezig, was er geen warm water en werd er een brand veroorzaakt door slechte elektrische bedrading.

Isaiah Meadows diende donderdag een aanklacht in wegens onterecht ontslag, contractbreuk en schending van meerdere onderwijs-, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsvoorschriften. Meadows was leraar lichamelijke opvoeding aan de Donda Academy. In de juridische documenten - verkregen door ‘Page Six’ - stelt hij dat in augustus 2022 onterecht werd ontslagen. Het ontslag kwam vlak nadat de docent “de erbarmelijke situaties op de school” hadden gemeld. Hij uitte meermaals zijn bezorgdheid over de herhaalde gezondheids- en veiligheidsschendingen. Zo waren er volgens hem geen ramen aanwezig, “omdat de rapper niet van glas houdt”. “In het midden van een klaslokaal was er een opening in het dak. Er werd geen raam geplaatst. Daardoor regende het vaak binnen en drong het water in de vloer. Als resultaat daarvan hing er een beschimmelde geur in de ruimte”, aldus de aanklager.

Meadows stelt in de documenten ook dat er een probleem was met de elektrische bedrading in de Donda Academy. “De elektrische bedrading ligt gewoon open en bloot. Daardoor werd er een brand veroorzaakt in de buurt van de eetruimte van de studenten”, klinkt het. De voormalige leerkracht lichamelijke opvoeding beweert ook dat er geen warm water was in de school. Dat leidde volgens hem tot ernstige sanitaire problemen.

Het is niet de eerste keer dat de Donda Academy wordt aangeklaagd. Begin april dienden Cecilia Hailey en Chekarey Byers, twee voormalige leerkrachten, een klacht in wegens racisme en onterecht ontslag. Zij beweerden dat ze werden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur. Ze kregen vaak stereotypen over Afro-Amerikaanse vrouwen te horen en dat was volgens hen “zeer confronterend.” Hailey en Byers waren de enige zwarte leerkrachten van de privéschool. Verder zou ook hun loon illegaal werden afgehouden.

Ook het curriculum zou niet wettelijk zijn. Volgens de twee voormalige docenten werden boeken over de zwarte cultuur volledig verboden. “Kanye wilde niets te maken hebben met zwarte cultuur en geschiedenis”, viel te lezen in de gerechtelijke documenten.

Cecilia Hailey en Chekarey Byers hadden hun bezorgdheid over de verontrustende situatie op de privéschool gemeld. In hun aanklacht beweerden ze dat de deuren van de klaslokalen op slot waren en de kinderen niet naar buiten mochten. Alle kleur en kunst werd uit de lokalen verbannen en de leerlingen mochten niet spelen met kruiswoordpuzzels of kleurplaten. Daarnaast werden ook lessen op de tweede verdieping verboden, “omdat West bang is van trappen.” Ook stoelen waren verboden. De kinderen zaten een hele dag lang op kussens op de vloer of stonden recht.

Verder werden de leerlingen verplicht om van kop tot teen zwarte kleding te dragen. En als iemand kwam opdagen met een kledingstuk van Nike of Adidas, werden ze naar huis gestuurd. Beide merken waren verboden om op de campus te dragen. En ook juwelen waren strikt verboden door de Amerikaanse rapper.

De Donda Academy-studenten waren volgens Hailey en Byers ook elke dag uitgehongerd. Ze kregen slechts één maaltijd per dag: sushi. Ze mochten ook zelf geen eten of drinken meebrengen. “Het is algemeen geweten dat de rapper wekelijks 10.000 dollar spendeerde aan sushi", aldus de leerkrachten.

Momenteel zitten er nog ongeveer 40 leerlingen op de privéschool van Kanye West. De Donda Academy werd opgericht in 2021 en had destijds 82 leerlingen. De ouders van de studenten betalen jaarlijks 15.000 dollar aan inschrijvingsgeld én moeten een zwijgcontract tekenen.

