“Dominic West vreest voor wraak van Lily James na hun affaire”

Geen contact meer

Lily James zelf heeft onlangs voor het eerst zelf iets gezegd over haar kortstondige affaire met Dominic West. In een interview met The Guardian zei ze dat er ‘veel over te zeggen is’, maar dat ze er momenteel nog niets over kwijt wil. Volgens een bron vreest West voor wat er allemaal nog gaat komen, maar zelf zou hij haar nog niet gecontacteerd hebben. “Hij vreest voor wat ze gaat vertellen. Tot nu toe heeft Lily altijd gezwegen, maar de kans bestaat dat haar versie van het verhaal compleet anders is dan de versie die hij aan zijn vrouw verteld heeft”, klinkt het in The Sun. Verder gaf de bron aan dat Lily zich erg slecht voelt over wat er allemaal over haar geschreven is in de media, dus dat de kans bestaat dat ze in de toekomst haar verhaal zal doen.