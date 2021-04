Dominic West na affaire: “Lily en ik zullen geen contact meer hebben”

Begin dit jaar vloog het echtpaar, samen met hun vier kinderen, naar het Afrikaanse eiland Lamu. Daar zouden ze in alle rust aan hun huwelijk werken. Het is daar dat Dominic, die binnenkort te zien is als prins Charles in ‘The Crown’, beloofd zou hebben om niet meer met Lily samen te werken of haar nog te spreken. De twee celebs zijn wel nog samen te zien in de reeds opgenomen serie ‘The Pursuit Of Love’. Samen interviews geven zit er echter niet in.