Dominatrix uit Hollywood veroordeelt Armie Hammer: “Als je kickt op kannibalisme, moet je een professional in dienst nemen”

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Armie Hammer (34) zou geen spoor van getraumatiseerde vrouwen achter zich gelaten hebben als hij zijn vreemde seksuele fantasieën samen met een professional zou hebben beleefd. Dat zegt Hollywood-dominatrix Jenny Nordbak, die naar eigen zeggen wel eens vaker bekende gezichten over de vloer krijgt. “Er is niets mis met kicken op kannibalisme. Maar wél als je er partners bij betrekt die daar geen interesse in hebben.”

Jenny Nordbak werkt als dominatrix in Hollywood. Ze is een soort sekswerker die mannen helpt om hun donkerste seksuele fantasieën tot leven te wekken. Zo doet ze aan BDSM, en zou ze ook openstaan voor een rollenspel rond kannibalisme. Hammer wordt er namelijk van beschuldigd dat hij verschillende vrouwen zou hebben aangezet tot seksuele handelingen waarbij ze zich niet comfortabel voelden. “Hij kerfde zijn initialen in mijn dijbeen en zoog aan het bloed”, aldus één van zijn exen. “Hij vroeg me doodserieus of ik één van mijn ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij ze op kon eten”, zegt een andere.

Volgens Nordbak zijn mannen die kicken op kannibalisme niet zeldzaam. Integendeel, ze krijgt ze vaak over de vloer. “Het verlangen om menselijk vlees te eten komt vaker voor dan je denkt. Ik schrik er eigenlijk van dat iedereen zo in shock is door de uitspraken van Armie, omdat het zo’n ‘normale’ fetisj is. Elke dominatrix krijgt regelmatig zulke verzoekjes. Die fantasie kan in een SM-kelder worden omgezet tot veilige activiteiten met wederzijdse toestemming. Je kan dus zonder problemen een professional in dienst nemen om dat avontuur mee te beleven. Je hoeft er helemaal geen vrouwen voor te manipuleren en te misbruiken.”

Geen geweld

“Wie droomt van kannibalisme gaat meestal nooit over tot fysiek geweld. Het gaat eerder om de gedachte, om ‘radicale intimiteit’. Het idee dat iemand een stuk van zichzelf zou opgeven voor jou. Als we zo’n fantasie tot leven brengen, doen we dat ofwel verbaal, ofwel door stukken rauw vlees op iemands lichaam te leggen. Die kunnen dan worden opgegeten.”

Volgens haar is wat Hammer deed niet oké. “Er is een machtsverschil in de relatie omdat hij bekend is. Het was makkelijk om vrouwen te manipuleren om te doen wat hij wilde. Een slechte keuze, niet alleen omdat hij die vrouwen getraumatiseerd heeft, maar ook omdat zijn carrière er nu onder lijdt. Als hij een privédominatrix had ingehuurd, die zich specialiseert in celebrities, dan had zijn geheimpje nooit het daglicht gezien.”

LEES OOK