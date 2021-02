Dolly Parton weigerde twee keer presidentiële onderscheiding van Trump

Celebrities Dolly Parton wordt vandaag 75 en deelt ‘laatste wensen’: “Ik heb gezworen dat ik doorga tot ik neerval”

19 januari Toen Dolly Parton destijds ‘I Will Always Love You’ schreef, had ze misschien haar miljoenen fans in gedachten. De zangeres is vastberaden hen nooit in de steek te laten, en daarom zingt ze ook op 75-jarige leeftijd onvermoeibaar verder. “Ik heb het gevoel dat God me gevraagd heeft door te zetten totdat hij zegt om te stoppen. Maar daar heeft hij mij nog niets over verteld, dus ik denk niet eens aan mijn pensioen”, zegt Dolly, die vandaag haar verjaardag viert. Wat staat er nog allemaal op haar verlanglijstje?