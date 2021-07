Dolly Parton maakt Playboy-cover uit 1978 na voor jarige echtgenoot

“Weten jullie nog dat ik een tijd geleden zei dat ik op mijn 75ste wel weer voor Playboy zou willen poseren?’’ zegt Dolly in de video. “Nu ben ik dus 75, maar bestaat het blad niet meer”, vervolgt ze. In Amerika wordt het naaktmagazine niet meer op papier uitgegeven. “Terwijl mijn man altijd zo dol was op die Playboy-covers. Dus toen dacht ik: hoe kan ik hem nu gelukkig maken? Zo dus, in deze outfit. Hij vindt me nog steeds een ‘hot chick’ na 57 jaar huwelijk en dat idee ga ik niet uit zijn hoofd praten’’, aldus een lachende Dolly.

Parton deed zelfs een fotoshoot in haar bunnypakje en liet speciaal voor Carl een cover maken, die ze inlijstte naast haar cover uit 1978. Fans reageren enthousiast op Dolly’s geste. “Dit is waarom Dolly Parton nationaal erfgoed is! Deze vrouw is toch om in te lijsten. Ze is zo puur, zo zichzelf en zo lief. Mijn God, wat houd ik van haar”, schrijft een fan bijvoorbeeld. Een ander zegt: “Carl is een ‘lucky bastard’. Al 57 jaar met deze fantastische vrouw getrouwd en dan krijg je zo’n verrassing op je 79ste verjaardag. Ik wil ook zo’n vrouw.”