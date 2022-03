Doja Cat stopt met muziek maken na ruzie op Twitter: “Het is afgelopen”

De ruzie ontstond nadat Doja Cat haar excuses had aangeboden voor een show die niet zo goed was verlopen. Ze had echter niets laten weten over how in Paraguay, die vanwege het weer geannuleerde werd. En dat schoot in het verkeerde keelgat bij haar Paraguayaanse fans. “Dat spijt me niet”, reageerde de 26-jarige zangeres toen een fan haar daar boos op wees. Fans en Paraguayaanse media lieten daarop nog meer hun verontwaardiging blijken.