Doja Cat laat van zich horen nadat 180.000 fans haar ontvolgen wegens sociale media-rel: “Ik voel me vrij”

De Doja Cat-heisa begon in juli. Toen zou ze enkele van haar fans hebben uitgescholden en bekritiseerd, omdat ze zichzelf ‘Kittenz’ noemden zonder haar toestemming. Een fanbase die een koosnaampje krijgt? Het is stilaan uitgegroeid tot een traditie. Zo noemen de fans van Taylor Swift zich ‘Swifties’, van Justin Bieber ‘Beliebers’ en die van Lady Gaga ‘Little Monsters’.

Controverse

“Mijn fans mogen zichzelf geen naam geven. Als je jezelf een ‘Kitten’ of ‘Kittenz’ noemt, betekent dat dat je je telefoon moet weg doen, een baan moet zoeken en je je ouders moet helpen met het huishouden”, schreef ze op haar sociale media. Doja Cat riep vervolgens zelfs op om hun fanaccounts te deactiveren en te verwijderen. “Verwijder gewoon het hele account en heroverweeg alles. Het is nooit te laat.” De berichten veroorzaakten heel wat controverse op ‘X’ (voorheen Twitter). “Ik begrijp niet waarom je je fans zou aanvallen omdat ze zichzelf een naam geven, net als elke andere fanbase die er is", klonk het onder meer verbaasd.

En er was meer. Doja Cat reageerde ook op fans die in threads aan haar vroegen of ze van ‘hen’ (de fans) hield. “Ik wil je horen zeggen ‘ik hou echt van jullie’, zoals je gewoonlijk zegt tegen je fans.” Waarop zij zei: “Dat doe ik niet, want ik ken jullie niet eens.” Een fan kaatste terug: “En wij kennen jou niet. Wij hebben je steeds gesteund door dik en dun. Zonder ons zou je niets zijn en zou je werken in een kruidenierszaak, terwijl je muziek maakt in een garage.” Ook hier voelde de zangeres zich genoodzaakt te reageren: “Niemand verplichtte je. Ik weet niet waarom je tegen me praat alsof je mijn moeder bent. Je klinkt als een gestoord persoon.” De bom ontplofte.

Doja Cat reageert

Er begonnen massaal veel fans de zangeres te ontvolgen en - zoals ze zelf gevraagd heeft - deactiveerden ze hun accounts. Doja Cat is intussen al meer dan 180.000 volgers armer, meldt ‘ET’. Ze liet intussen van zich horen in haar verhaal op Instagram. “Als ik zie dat al deze mensen me niet meer volgen, krijg ik het gevoel dat ik een groot beest heb verslagen dat me al zo lang vasthoudt. Het voelt alsof ik weer contact kan maken met de mensen die er echt toe doen en van me houden om wie ik ben en niet om wie ik was", schrijft ze. “Ik voel me vrij.”

